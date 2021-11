La griffe du chat : le remède magique pour booster son immunité

La griffe du chat est une liane d’Amérique du Sud, qui grandit sur les grands arbres de la forêt amazonienne. Les Indiens l’utilisaient déjà, il y a plus de 2000 ans. Elle grimpe sur les arbres, et peut pousser jusqu’à une hauteur de 50 mètres. Elle est appelée "griffe de chat" car au point d’intersection entre les feuilles et la tige, on retrouve des petites stipules qui ressemblent aux griffes d’un chat. Ces griffes permettent à la liane de s’attacher aux arbres. En herboristerie, c’est principalement l’écorce de la plante qui est utilisée.

On constate que cette plante à un effet immunostimulant et immuno-régulateur, mais également anti-inflammatoire. Des études démontrent que la prise de griffes de chat augmente la production de différents globules blancs. Et donc, notre barrière de défense est augmentée face à toutes sortes d’attaques. Qu’elle soit bactérienne, virale ou parasitaire.

On va donc l’utiliser lorsqu’on aura des maux de gorge, une immunité basse, ou si on est régulièrement sujet à des boutons de fièvre ou des infections urinaires, par exemple. Il y a aussi un effet anti-inflammatoire. On conseille également la griffe de chat pour les personnes qui ont des problèmes articulaires. Il est possible de la consommer en gélules, en extraits alcooliques ou au poids, pour faire des tisanes.

