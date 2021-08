"La Grande Forme" est de retour sur VivaCité avec 30 minutes en plus et plein de surprises !

L'émission "La Grande Forme" est de retour sur VivaCité et se tiendra désormais de 13h à 14h30. Adrien Devyver présentera toujours l'émission mais sera accompagné d'une plus grande équipe avec de nombreuses nouveautés au programme. Lancée à la rentrée passée, La Grande Forme, émission axée sur la santé au sens large, a rapidement trouvé son public. Et en cette période de crise sanitaire, cette thématique est d’autant plus concernante… C’est pourquoi, son horaire est prolongé d’une demi-heure pour prendre place de 13h à 14h30. Je suis ravi de vous retrouver pour parler de votre santé ! Adrien Devyver reste aux commandes de l’émission : "Je suis ravi de vous retrouver chaque jour de la semaine pour parler de votre santé. Bonne nouvelle pour cette saison 2 puisque l’émission prend encore plus d’envergure. Désormais, nous serons en direct durant 1 heure et demi, entre 13h et 14H30 pour vous offrir encore plus de bien-être sur les ondes de Vivacité".

3 images Stethoscope, clipboard with medical form lying on hospital reception desk with laptop computer. Medical tools at doctor working table.Medicine and health care concept © GETTY

Adrien et ses 3 drôles de dames

Un trio d'enfer vous attend chaque semaine sur VivaCité : Le Docteur Charlotte sera présente sur antenne le lundi , mardi et jeudi sera présente sur antenne leet

Barbara Abramowicz , notre pédiatre, sera de la partie tous les mercredis , jour des enfants , notre pédiatre, sera de la partie, jour des enfants

Caroline Depuydt, psychiatre, rejoint notre équipe pour cette saison 2 et sera chaque vendredi en studio , psychiatre, rejoint notre équipe pour cette saison 2 et seraen studio Et puis, nos chroniqueurs seront toujours de la partie : Véronique Liesse -nutritionniste et diététicienne

Virginie Hess - Raconteuse de nature

Patrice Goldberg - Sciences et technologies

Alisson Delpierre - Sport

Alexandre Hubin - Psycho-sexo

Leïla Belkhir- Infectiologue pour le point Covid du mardi 90 minutes pour prendre sa santé en main… Au programme : de nouvelles chroniques, de nombreux conseils santé, on donnera encore plus la parole aux auditeurs, et plein d’autres surprises… Un maximum de conseils pratico-pratiques Adrien Devyver se réjouit de cette saison 2 : "Avec l’aide de tous les spécialistes de la Grande Forme, on va vous donner un maximum de conseils pratico-pratiques pour prendre soin de vous au quotidien. Parmi les nouvelles rubriques ; nous prendrons le temps de parler beauté, herboristerie, de culture liée à la santé… Chaque vendredi nous aurons l’occasion de prendre soin de notre univers mental grâce au docteur Caroline Depuydt, la nouvelle psychiatre référente de notre émission."

3 images Women hand using smartphone typing, chatting conversation in chat box icons pop up. Social media maketing technology concept.Vintage soft color tone background. © Getty

On a besoin de vous, chers auditeurs !

Pour cette deuxième saison, nous souhaitons donner encore plus la parole à nos auditeurs: "Vous allez aussi pouvoir devenir les actrices et acteurs de notre émission puisque nous allons encore prendre plus de temps pour vous donner la parole ! Vous êtes passionné par votre sport et vous avez envie de nous en parler ? Vous avez créé une association pour venir en aide à des personnes malades ? Un évènement en lien avec la santé ? Partagez tout cela avec nous ! Nos micros sont ouverts !" Une seule adresse pour ce faire : lagrandeforme@rtbf.be La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h30 en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l'émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.