La fonte des glaciers s’accélère, témoin de la hausse des températures : quel impact sur notre santé ?

C'est bien connu, le réchauffement climatique engendre la fonte des glaces et ce phénomène est de plus en plus inquiétant. On fait le point avec Virginie Hess, Raconteuse de Nature dans l'émission "La Grande Forme".

La fonte des glaces s'accélère partout dans le monde à une vitesse de plus en plus grande. Ce phénomène peut bouleverser la terre et les êtres qui y vivent pour toujours. Virginie Hess, Raconteuse de Nature, nous explique ce qu'il en est.

Une cartographie de la fonte des glaciers

Depuis 2000, les glaciers perdent chaque année en moyenne 267 milliards de tonnes de glace et cette fonte ne fait que s'accélérer, selon une toute nouvelle étude internationale qui s'appuie sur plus de 500.000 images prises depuis 20 ans par le satellite Terra et qui montrent l’évolution des glaciers.

Il s’agit de la première cartographie complète et précise des changements d'épaisseur observés sur les 220.000 glaciers du monde. Cette étude montre également que les glaciers qui fondent actuellement le plus rapidement se trouvent dans les Alpes, en Islande et en Alaska.

L’accélération globale des pertes de masse des glaciers est malheureusement le résultat de la hausse des températures.

Quel impact du réchauffement sur notre santé ?

Selon l'OMS, les changements climatiques pourraient provoquer 250 000 décès supplémentaires chaque année à partir de 2030 en raison de la malnutrition, du paludisme, des diarrhées et des vagues de chaleur. Les coûts de santé résultant directement des changements climatiques sont estimés à 2 à 4 milliards de dollars par an d’ici 2030.