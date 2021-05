La fessée érotique : 4 conseils pour pratiquer ce jeu sexuel avec votre partenaire

Choisir la bonne zone pour la claque et la faire la mains à plat : "On peut aussi utiliser des accessoires comme un plumeau ou un fouet, cependant rien que la main suffit (sans bague évidemment), autre précaution : l'endroit où on la fait. Une fois de plus, la fessée doit être faite avec amour et érotisme et a pour but de faire grimper l'excitation et non pas d'être douloureuse"