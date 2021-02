La coloscopie, une arme contre le cancer du côlon: quand cet examen est-il nécessaire ?

La coloscopie, un examen redouté et pourtant crucial. Il sert notamment à détecter des polypes (tumeurs bégnines) voire un cancer du côlon. Mais comment cela se déroule ? Et est-ce douloureux ? Le Dr Fiasse, gastro-entérologue aux Cliniques de l’Europe (site St-Elisabeth à Uccle) et au centre DDG à Ixelles, nous éclaire à ce sujet.

La coloscopie est un examen réalisé via un tube avec une caméra par fibre optique qui permet d'explorer le côlon, le gros intestin et l'estomac. Objectif principal : dépister les polypes avant le cancer du côlon, deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme et la femme, cela concerne 5 à 6% de la population.

Il est recommandé de systématiquement dépister ce cancer via la coloscopie - qui permet de découvrir notamment le polypes (lésions précancéreuses qui vont devenir des cancers) - dès l'âge de 45 ans tous les 5 ans, voire tous les 3 ans si antécédents ou présence de polypes. En effet, on constate que de plus en plus de personnes développent un cancer du côlon avant l'âge de 50 ans.