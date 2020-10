La chasse aux acariens est lancée

Les acariens sont partout et surtout dans votre lit. Ils peuvent avoir un impact sur notre sommeil et développer des allergies. L’équipe de "La Grande Forme" a invité le Docteur Olivier Michel, Chef de Clinique d’immuno-allergologie au CHU Brugmann pour nous en parler.

Les allergies

On n’est pas allergique à l’acarien en lui-même, mais bien à ses déjections. Ce sont des microparticules qui vont se répandre dans l’air et être inhalées par les habitants. Ces déjections vont provoquer des rhumes et même de l’asthme chez certains patients. Ces petites particules peuvent même, dans certains cas, se coller à la peau et développer de l’eczéma ou de la conjonctivite.

Les symptômes de cette allergie sont le nez bouché, des éternuements et un écoulement nasal, associé à une irritation des yeux en fin de nuit. Ces signes apparaissent durant le sommeil. Certains vont même avoir des symptômes respiratoires comme de la toux, des sifflements ou une oppression respiratoire.

Une fatigue très profonde peut aussi être due aux acariens car les autres facteurs perturbent la qualité du sommeil.