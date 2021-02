La canitie : pourquoi nos cheveux deviennent-ils blancs ?

Dans le jargon médical, on parle de canitie : les poils ou cheveux qui deviennent blancs au fur et à mesure que l'on vieillit. Pour comprendre cela, il faut savoir que les cheveux sont colorés grâce à la mélanogenèse : la mélanine (pigment brun foncé) est ainsi produite par action des mélanocytes (cellules de l'épiderme) qui sont situés à la base de nos cheveux. Et à un moment donné, ces cellules vieillissent. Résultat : la réserve de mélanocyte s'épuise et le cheveu va pousser de couleur blanche .

C'est bien connu, la cause la plus commune des cheveux blancs est le vieillissement. Mais quel processus rend nos cheveux de couleur blanche? Le Dr Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme", vous embarque en consultation et vous explique tout.

Les causes de la canitie

Les cheveux gris sont souvent héréditaires : le plus souvent, c'est familial, demandez à votre maman/papa par exemple l'âge auquel elle/il a eu les cheveux blancs et pour beaucoup, ils les attrapent au même âge.

Cependant, la canitie peut parfois être due à du stress. En effet, des scientifiques ont réalisé des études en laboratoire sur des souris et ils se sont rendus compte que des souris soumises à un stress intense avec une augmentation d'adrénaline et cortisol allaient épuiser de façon plus précoce ces mélanocytes et permettre ainsi l'apparition de poils blanc plus rapidement. Dans une autre expérience, les chercheurs ont découvert qu'ils pouvaient bloquer ce changement de couleur ; ils ont comparé les gènes des souris et ont ainsi pu identifier la protéine kinase, responsable de ce blanchiment. Et quand ils ont supprimé ce gène, les souris n'avaient plus de fourrure blanche même sous l'état de stress...

Grâce à ces différentes études, on pourrait espérer qu'à l'avenir, il y aura peut-être moyen d'imaginer un traitement préventif pour les êtres humains mais rien de concret pour l'instant. Quant au traitement curatif, il n'existe pas, les solutions restent le recours à la teinture, le mascara pour les repousses ou encore du spray pour cheveux.

