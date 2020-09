La Belgique meilleur pays pour les patients atteints de cataracte

Mais, il est maintenant possible de s’en sortir et surtout en Belgique.

La cataracte, c’est une maladie qui rend aveugle. Le nom cataracte signifie chute. C’est donc comme un rideau d’eau qui vient se placer devant vos yeux. Les patients atteints finissent par ne plus voir grand-chose tellement le voile est épais.

C’est grâce à de la chirurgie et à un développement technologie que la vue des patients malades a été épargnée. Au niveau chirurgical, l’ophtalmologue va e nlever le cristallin abîmé et va le remplacer par un implant artificiel . C’est une petite intervention sans trop de risque.

Le génie belge

Les chercheurs belges ont réussi à mettre au point des implants multifocaux, comme des verres progressifs qui permettent de ne plus devoir de près ou de loin compenser avec des lunettes. Cette recherche a été développée au centre spatial de Liège qui est spécialisé dans la mise au point de télescopes spatiaux et donc habitué à analyser les lentilles et le fonctionnement de la lumière. Là est la prouesse technologique que Patrice Goldberg tenait à souligner.

Attention que cet impact ne fonctionne pas pour tout le monde. Et il peut aussi y avoir des effets indésirables.

Mais pour les enfants, une autre prouesse a été trouvée. Les opérations de la cataracte sur un œil de bébé n’étaient jamais simples. Et oui, pour rappel, ils peuvent aussi être touchés de manière génétique. Une chercheuse de l’Université d’Anvers a réussi à mettre au point une technique pour opérer les tout-petits et placer une nouvelle lentille en toute simplicité.

