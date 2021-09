La barbe : véritable nid à bactéries ?

En avril 2019, une étude suisse a été réalisée sur 18 hommes et 32 chiens pour vérifier l’hygiène des poils. Les résultats de cette étude sont surprenants : ils démontrent que la barbe des hommes possède plus de bactéries que les poils de chien. Mais il y a une explication ! Ce que l’étude démontre également, c’est que ces bactéries sont loin d’être mauvaises. Elles sont en fait la flore naturelle de notre corps. Sur la peau, nous avons tous des bactéries. Cette flore naturelle protège notre peau, elle a un rôle de protection. La barbe n’est donc pas considérée comme "non hygiénique", à condition de bien l’entretenir !

Chaque jour de la semaine de 13h à 14h30, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé ! Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Chaque vendredi, on accueille Caroline Depuydt, psychiatre, en studio. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances.

La Grande forme - La barbe: nid à microbes ? - 06/09/2021 Chaque jour de la semaine de 13h à 14h30, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé ! Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Chaque vendredi, on accueille Caroline Depuydt, psychiatre, en studio. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances.

Dans la barbe, il peut certes y avoir des bactéries qui s’accumulent. Si vous transpirez, ou que vous y laissez des miettes par exemple. Pour la garder propre et douce, plusieurs conseils du Docteur Charlotte :

La shampouiner régulièrement

Pour qu’elle reste propre, il est conseillé de ne pas trop chipoter à sa barbe. Surtout en temps de Covid19. Le Dr Charlotte recommande par ailleurs de la shampouiner régulièrement. On conseille de le faire trois fois par semaine, avec un shampoing spécial barbe qui est plus adapté à un poil plus dru.

La brosser

Il est également conseillé de brosser sa barbe. Surtout quand elle est plus longue. "On sait que les bactéries ont tendance à plus rester quand le poil a atteint une longueur de trois ou quatre centimètres" explique le Docteur Charlotte.

Appliquer de la crème ou du baume hydratant

On conseille également de mettre un baume sur sa barbe. Pour la rendre plus jolie mais aussi pour le partenaire qui doit subir le côté désagréable de la barbe : ça pique et ça gratte. Massez en profondeur pour que le baume ou la crème hydrate la peau et la barbe. Petit bonus : on peut faire un peeling fois par semaine pour éviter les poils incarnés.

Petit conseil également pour les hommes qui se rasent

Si vous êtes sensibles, éviter les produits à base d’alcool. Ça risque de brûler ! Rasez-vous régulièrement en fonction de votre pilosité. Si vous voulez stimuler votre barbe, n’hésitez pas à faire des massages et/ou prendre des compléments alimentaires comme de la vitamine D, du zinc ou encore du magnésium.