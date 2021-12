L’usure dentaire : un adolescent sur deux en souffre !

Avec l'âge, les dents s’usent, changent de couleur et de forme. C’est un processus tout à fait normal. Mais de nos jours, cette usure devient pathologique; les dents s’usent de manière précoce. Les dents changent de forme, deviennent plus petites, plus fines et ne remplissent plus leur rôle. Ce qui se traduit par une perte irréversible de la structure dentaire. La cause principale de l’usure dentaire est le contact fréquent des dents, avec un acide.

Cet acide peut venir :

De l’intérieur du corps, de l’estomac par exemple ;

Les personnes souffrantes d’un reflux gastro-œsophagien, de remontées acides, ou de vomissements chroniques sont à risque.

D’une source externe au corps ;

La consommation fréquente de boissons acides ou aliments acides : sodas, jus de fruits, citrons, boissons énergisantes, alcool, etc. Ces acides affaiblissent les dents et elles vont s’user plus facilement quand on les brosse, quand on mange ou si on serre les dents (bruxisme).

►►► À lire aussi : L’usure et l’érosion dentaire : nouveau cauchemar des dentistes !

Depuis 2014 la Belgique est dans le top 3 des pays européens qui consomment le plus de boissons acides. Une étude récente montre qu’un adolescent sur deux a déjà une dent usée en bouche, à cause d’une consommation fréquente de sodas.