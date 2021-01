L'onychophagie : cette mauvaise habitude est-elle dangereuse et comment y remédier ?

On poursuit les bonnes résolutions dans "La Grande Forme" et pour terminer la semaine, on a décidé de vous aider à lutter contre l'onychophagie. Un terme bien compliqué pour définir un acte tout simple : celui de se ronger les ongles ! On en parle avec le Docteur Charlotte d’Huart, médecin référente de l'émission.

L'onychophagie - du grec onukhos : ongles et phagos : manger - désigne cette mauvaise habitude de se ronger les ongles. Cela concerne 20 à 30% des adultes et 25% des enfants soit un sur quatre. Non seulement, au niveau esthétique, ce n'est pas la meilleure chose à faire mais au niveau sanitaire non plus. Cela peut en effet s'avérer dangereux.

À force de vous ronger les ongles, vous pouvez les déformer mais également faire de la paronychie chronique (une infection bactérienne de la cuticule de l'ongle). Autres points négatifs : en rongeant vos ongles, vous avalez certaines bactéries coincées sous ces derniers et cela peut provoquer des problèmes digestifs. Vous risquez aussi d'abîmer l'émail de vos dents, d'avoir de l'herpès, etc.