L'insémination artificielle : comment se déroule-t-elle et quel est le taux de réussite ?

Du côté du conjoint : l'homme a un travail un peu moins lourd comme le souligne le Dr Imbert. Il doit notamment réaliser des prises de sang et un spermogramme. Ce dernier permet d'observer la mobilité, la concentration (nombre par ml) et la morphologie (le pouvoir fécondant) des spermatozoïdes.

Une insémination intra-utérine est l'acte le plus simple qu'on utilise dans les centres de PMA (Procréation Médicalement Assistée) explique d'emblée le Dr Imbert avant de poursuivre : "Le partenaire va donner un échantillon de sperme qu'on va mettre dans un petit tube et on va le faire tourner avec ce qu'on appelle un gradient pendant 15 minutes à 1800 tours/minute. Ensuite, on va récupérer l'échantillon, on va le laver et on va ainsi obtenir les meilleurs spermatozoïdes qu'on utilisera pour l'insémination. Un acte peu invasif qui s'apparente à un examen gynécologique et qui consiste à déposer les spermatozoïdes dans la cavité utérine à l'aide d'un petit cathéter."

Scientist looking in microscope at laboratory © Abel Mitj Varela

L'insémination artificielle est accessible à toute personne qu'elle soit en couple ou célibataire, homosexuelle ou hétérosexuelle. Tous peuvent y recourir indifféremment.

Cette technique est notamment indiquée en cas d'échecs répétés et/ou quand la femme atteint un certain âge : "En général, dans les centres de PMA, les gens qui viennent chez nous essayent déjà depuis un certain temps. Cependant, en fonction de l'âge, on ne travaille pas avec la même sévérité ; si la femme a moins de 35 ans et enchaîne les échecs depuis un an-un an et demi, on peut envisager cette technique. À savoir que plus l'âge avance, plus le délai va être raccourci. Par exemple, vers 38 ans, après 6 mois sans conception, on va déjà proposer au couple de consulter un gynécologue pour les orienter" explique notre expert.

Le taux de réussite

On estime qu'une insémination (en fonction de l'âge), c'est 15% de réussite.

Cependant, ce sont des chances cumulées de grossesse donc on estime qu'après six inséminations, on va avoir un peu moins de 50% de réussite.

Un maximum de six inséminations vont être réalisées avant de passer à la seconde étape un peu plus invasive qu'est la fécondation in vitro, en cas d'échec de la première technique précise le Dr Imbert.