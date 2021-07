L’importance de s’embrasser dans un couple : les conseils d’Alexandra Hubin, sexologue

En cette journée internationale du baiser, Alexandra Hubin, docteur en psychologie et sexologue, vous rappelle l’importance de s’embrasser dans une relation amoureuse et vous livre ses conseils si les baisers ont quitté votre couple…

Il y en a toute une palette de baisers : langoureux, passionné, tendre ou romantique. Le baiser amoureux est un geste souvent apprécié qui dit beaucoup de nous. Il existe d’ailleurs dès le début de la relation. C’est presque la première vraie connexion charnelle.

Lors d’un baiser, nos sens sont en émoi. On se goûte, on se sent, on peut se mordiller, se lâcher. C’est une vraie porte d’entrée vers la sensualité.

Par contre, mauvaise nouvelle, Alexandra nous le confirme un premier baiser raté n’est pas de bon augure pour les suivants. Ce premier geste est l’élément déclencheur du couple. Le baiser restera au cours de la relation le petit carburant, le boost pour avancer. Il est indispensable qu’il soit agréable. Mais, Alexandra Hubin tempère : le premier baiser est parfois juste maladroit par stress et les suivants sont magiques.