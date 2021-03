L'hyperlaxité du genou : qu'est-ce que c'est ?

Un genou instable, peut être très douloureux, et est souvent associé à une hyperlaxité. Le Docteur Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme", nous informe à ce sujet.

Le genou est une des articulations les plus complexes du corps humain, après l'épaule et le coude. Il est cependant très utile et a tendance à vieillir plus vite que les autres surtout quand on fait du sport. L'hyperlaxité, elle, peut être d'origine héréditaire ou accidentelle. Cette pathologie entraîne un mauvais fonctionnement de l'articulation et touche davantage les jeunes sportifs, surtout les femmes.

Le rôle du genou

Le genou met en relation 3 os : au-dessus, le fémur (l'os de la cuisse), le tibia (l'os de la jambe, en-dessous) et entre les deux, la rotule qui a une utilité particulière car elle transmet au tibia la force du quadriceps (gros muscle dans la cuisse formé de quatre muscles différents). Résultat : le tendon du quadriceps va enrouler la rotule et s'insérer sur le tibia. La rotule a donc un rôle essentiel et permet également de bloquer le tibia pour ne pas que l'extension fasse plus de 180 degrés. À savoir que l'articulation du genou est la plus grande articulation du corps humain.

Problèmes d'instabilité du genou

Le genou est stabilisé dans le fémur (l'os du genou), une sorte de gouttière. La rotule, elle, n'est pas tout à fait plate, elle est de forme triangulaire et les ligaments sur le côté sont les ailerons internes et externes qui permettent de garder le tout stable et équilibré.

Si le genou est instable, cela entraîne un mauvais fonctionnement de l'articulation et ça peut provoquer :

Le syndrome rotulien : atteinte du genou et plus particulièrement de la rotule

: atteinte du genou et plus particulièrement de la rotule De l'arthrose

Une luxation

Une entorse

Différentes pathologies

Quand la partie interne et la partie externe du muscle quadriceps sont équivalentes, la rotule est stabilisée dans sa gaine. Cependant, il peut y avoir une hypertrophie de la partie interne et/ou externe et donc la rotule a tendance à sortir. La rotule peut également être trop haute ou pas assez profonde, il s'agit alors d'un problème anatomique. Enfin, il peut aussi y avoir des traumatismes qui font que votre rotule est abîmée et sort de sa gouttière ; on appelle ça la luxation de la rotule. Le football et le ski sont deux sports qui peuvent traumatiser le genou et donner une luxation de la rotule.