L'hyperhidrose : à quoi la transpiration excessive est-elle due et quelles solutions pour la combattre ?

Quand on a chaud, le système de transpiration permet de réguler la température grâce à l'hypothalamus , une zone du cerveau, qui va entraîner la dilation des pores pour pouvoir sécréter cette sueur afin de réduire la température corporelle et qu'elle soit au bon niveau. Dans le cas de l'hyperhidrose, le problème se situe dans la suractivation de cet hypothalamus, donc c'est plutôt un problème cérébral que fonctionnel.

Lorsqu'on est atteint d' hyperhidrose , la quantité de transpiration dépasse ce dont on a normalement besoin pour réduire la température corporelle ; un adulte "normal" va sécréter 1L et demi de sueur par jour , or dans le cas de la sudation excessive, ce sera 3 à 4x cette quantité.

Quand faut-il consulter ?

Selon le Dr Charlotte, il faut consulter dès que cela impacte votre quotidien, "il est important de consulter si cette gène est très importante et vous empêche de sortir de chez vous. Par contre, les gens chez qui ça arrive après l'âge de 50 ans, de manière asymétrique et de manière nocturne avec perte de poids, cela peut être dû à une maladie ! Méfiance donc à ce genre de symptômes !"

En effet, si l'hyperhidrose primaire n'est pas grave, l'hyperhidrose secondaire, elle, survient suite à des maladies comme l'hyperthyroïdie, le diabète, la maladie de Parkinson, etc. Votre médecin généraliste doit donc exclure ces différentes causes pour pouvoir qualifier votre gène d'hyperhidrose primaire et être sûr que vous n'avez rien de grave.

Cela se vérifie tout simplement grâce à une prise de sang via laquelle on peut détecter et quantifier cette hyperhidrose pour cibler un traitement. Il existe également le test de Minor ; on met sur la peau des produits à base de bétadine et d'amidon de maïs qui, au contact de la sueur, deviennent bleu ou violet, ça permet de cibler les capitons plus actifs que d'autres. Il existe également la gravimétrie ; la personne doit rester dans une température stable de 21 à 25 degrés puis on pose un papier absorbant et on le pèse ensuite pour voir si chez cette personne, la quantité de sueur est trop importante ou non.

Enfin, pour ceux qui se posent la question de l'origine de l'odeur de notre transpiration ; elle est due aux bactéries présentes à la surface de notre peau, qui se mélangent avec notre sueur et produisent des composants chimiques responsables de cette odeur particulière à tout un chacun.