L'hétérochromie : pourquoi certaines personnes ont-elles des yeux de différentes couleurs ?

L'hétérochromie est le fait d'avoir des yeux de deux couleurs différentes, on appelle ça également des yeux vairons. Mais à quoi est-ce dû ? On fait le point dans la consultation du Dr Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme".

Les yeux vairons sont appelés dans le jargon médical "l'hétérochromie", du grec "hétéro" qui signifie "différent" et "chroma" pour "couleur". Il s'agit donc d'avoir des yeux de couleurs différentes. À savoir que si on appelle ça communément "vairons", c'est simplement parce que le terme "vair" est issu de l'ancien français qui servait à décrire des yeux dont la couleur était difficilement définissable.

Deux types d'hétérochromie

En règle générale, vers l'âge de six mois, la couleur des yeux devient définitive et celle-ci est le plus souvent homogène. Mais chez certaines personnes, les deux iris présentent une couleur différente ce qu'on appelle l'hétérochromie. Et celle-ci peut se présenter sous deux formes :