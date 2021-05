L'herpès labial : comment se débarrasser d'un bouton de fièvre et limiter les récidives ?

L'herpès labial, plus communément appelé "bouton de fièvre", est une maladie virale et contagieuse dont il est impossible de se débarrasser. Le Dr Charlotte, médecin référent dans l'émission "La Grande Forme", nous explique pourquoi dans sa consultation du jour.

L'herpès labial est assez fréquent, 60 à 80% de la population adulte a un jour été porteur de ce fameux virus. C'est une des formes les plus courantes de l'herpès. Il s'agit d'un bouquet de vésicules qui se développe au niveau de la bouche, sur le bord des lèvres. Cette maladie virale est provoquée par un virus appelé Herpes Simplex de type 1.

Une fois infecté par ce virus - on l'attrape via la salive ou les vésicules de quelqu'un d'autre - il restera à vie dans votre organisme, il y infectera les cellules nerveuses et finira par se loger dans le ganglion lymphatique. Il se réactivera et fera son apparition sous forme de bouton de fièvre dès qu'un facteur le provoquera comme le stress, la période prémenstruelle ou une autre infection. Il est donc en vous et réapparaît de manière occasionnelle.

Les symptômes d'un bouton de fièvre

Ce n'est pas très difficile de reconnaître un bouton de fièvre ; il s'agit d'un petit bouquet de vésicules, souvent jaunâtres, situés le plus souvent sur le bord des lèvres, qui démange ou brûle.

Le bouton de fièvre peut également provoquer une sensation de chaleur localisée, des picotements et suinter par moment. S'il apparaît en à peine 24h, il mettra environ une semaine pour disparaître.