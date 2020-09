Qui est qui dans l’équipe de "La Grande Forme " ? Retrouvez tous les détails sur Adrien, nos docteurs et nos chroniqueurs dans l’article qui suit.

L’animateur – Adrien L’équipe de « La Grande Forme » - © MARTIN GODFROID Diplômé en journalisme, Adrien a suivi ses études à l’UCL. En 2008, il est engagé à la RTBF et y travaille comme rédacteur et présentateur des " Niouzz ". De 2009 à 2012, aux côtés de sa comparse Joëlle Scoriels, il est le chroniqueur web de " Sans Chichis ". De 2012 à 2014, depuis la smartroom, il co-anime " The Voice ", avec Maureen Louys. Pendant 3 ans, il anime l’émission " Un Gars, Un Chef ! ", avec Gerald Watelet, et par ailleurs présente la quotidienne télé de l’opération" Viva For Life ". Depuis 2018, il est enfermé dans le cube de verre pendant 6 jours et 6 nuits, aux côtés d’autres animateurs de la RTBF. Depuis sa création, en 2015, aux côtés de Jérôme de Warzée, il co-anime " Le Grand Cactus ". En 2018 : retour à ses premiers amours : la radio ! Chaque jour, il propose une revue de presse dans l’émission " la récré de midi ", de 12h à 14h sur Vivacité ! Il est maintenant l’animateur de " La Grande Forme ", toujours sur Vivacité du lundi au vendredi de 13h à 14h.

La docteure Charlotte L'équipe de " La Grande Forme " - © MARTIN GODFROID Notre Docteur en titre, Charlotte D’huart est médecin généraliste à Rixensart et pratique depuis 15 ans. Elle est diplômée en Médecine, petite chirurgie, accouchement et en Médecine préventive et électrocardiogramme. Elle est aussi coopératrice dans le logiciel médical Médispring. Maman de 3 garçons, elle adore les enfants et exerce en complément comme Médecin à l’ONE, médecine préventive de l’enfance et petite enfance. Dans le secteur de l’enfance, elle est aussi responsable de la surveillance médicale de camps scouts et louveteaux. En ces temps de crise, elle est active dans la lutte contre le Covid-19 dans les centres de tri hospitalier et de dépistage. Epicurienne dans l’âme, notre docteure est passionnée par la danse, les voyages et le théâtre. Le confinement lui a permis de se découvrir une passion pour la permaculture. Après quelques participations médiatiques, elle se lance un nouveau challenge au côté d’Adrien Devyver.

La Pédiatre Barbara L'équipe de " La Grande Forme " - © Tous droits réservés Barbara Abramowicz a fait des études de médecine à l’ULB, avec une spécialisation en pédiatrie. Après une carrière hospitalière de 20 ans, elle prend un virage à 180° vers la pédiatrie privée. Aujourd’hui, elle est aussi professeur dans une école d’infirmière à Schaerbeek. Pédiatre au grand cœur, elle exerce comme pédiatre dans une pouponnière pour enfants placés par le juge de la jeunesse. De temps en temps, elle accompagne également des voyages humanitaires surtout en Centrafrique. Récemment, notre pédiatre délurée, se lance dans une carrière à la radio. Secrètement, elle rêve que cette carrière naissante lui ouvre les portes de la télé, une possibilité d’être comédienne et même peut-être écrire un livre ou one-woman-show.

La chroniqueuse « alimentation » – Véronique Liesse L'équipe de " La Grande Forme " - © Tous droits réservés Véronique Liesse est diététicienne nutritionniste. Elle est auteure de nombreux livres en nutrition (Le Grand Livre de l’alimentation "spécial immunité", le Grand Livre de l’alimentation " spécial Energie "…). A côté de ses consultations, elle enseigne à des professionnels de la santé et est formatrice en nutrition dans les entreprises. Dans ces accompagnements individuels, elle travaille notamment avec des sportifs de haut niveau (dont les joueurs du Sporting de Charleroi) vers la performance.

La chroniqueuse « nature » – Virginie Hesse L'équipe de " La Grande Forme " - © Tous droits réservés Experte en sensibilisation à l’environnement, éco-conseillère et passionnée de nature, elle aime partager ses connaissances avec le plus grand nombre afin d’encourager les petits (et grands) gestes au quotidien en faveur de notre bien-être et de notre planète. Depuis quelques années maintenant, elle sensibilise via des chroniques en radio et TV pour la RTBF. Elle a aussi créé, il y a peu, sa chaîne Youtube "Raconteuse de Nature".

Le chroniqueur « Technologie » – Patrice Goldberg L'équipe de " La Grande Forme " - © Tous droits réservés Patrice Goldberg est le Manager Sciences de la RTBF. Il est auteur, journaliste, scénariste, réalisateur, producteur, présentateur et rédacteur en chef. Il est aussi responsable du magazine scientifique de Matière Grise en télévision. Par ailleurs il assure des chroniques sciences régulières en radio sur les différentes antennes de la RTBF, ainsi que le développement de contenus digitaux spécifiques pour les plateformes numériques et les réseaux sociaux. Passionné par la transmission des savoirs, il donne et anime régulièrement des conférences sur la vulgarisation et le journalisme scientifique, en Belgique et à l’étranger, auprès d’étudiants et du grand public. Et il participe couramment à des jurys pour des festivals et événements internationaux consacrés à la science et à l’audiovisuel. Désigné Meilleur journaliste scientifique de langue française tous médias confondus par l’Union Européenne, il s’est également vu décerner la Médaille d’Argent du Prix Jules Verne. En tant qu’auteur il est lauréat de plus de 90 distinctions et récompenses internationales.

Le chroniqueur « Sportif » – Roland Claes L'équipe de " La Grande Forme " - © Tous droits réservés Roland Claes est chiropracteur, pratique à laquelle il s’est aux USA. Il pratique à Ixelles depuis 1992 et est le fondateur d’ESP – ELITE SPORT PERFORMANCE, centre de la performance, revalidation et de la préparation physique, situé à Kraainem. Expert certifié en physiologie du sport, il a entraîné de très nombreux champions du monde, d’Europe, de Belgique et du monde entier. Cela dans 35 disciplines sportives différentes dont le football professionnel, tennis, golf, judo, cyclo-cross, cyclisme, équitation, jiu-jitsu brésilien, ping-pong, ballet classique et contemporain, marathon, triathlon Ironman, athlétisme (100 et 200m), basket, crossfit, powerlifting, etc. Il s’adonne lui-même à la pratique intensive du sport 5 jours par semaine afin de garder la forme à 54 ans.

La chroniqueuse « psycho-sexo » – Alexandra Hubin L'équipe de " La Grande Forme " - © Stéphane De Coster Docteur en Psychologie et Sexologue, Alexandra Hubin est la fondatrice de la Sexologie Positive (lien hypertexte — > www.sexopositive.be) s’attachant aux clefs d’une sexualité épanouie. Forte de son expérience passée en recherche, elle reste attentive aux études scientifiques et travaille à la diffusion d’informations fiables au travers de ses cours à l’université comme pour ses interventions dans les médias et sur son compte Instagram. Elle consulte également en privé et aux Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL). Elle est l’auteur de plusieurs livres.

Les lectures de Sylvie Honoré L'équipe de " La Grande Forme " - © Tous droits réservés Sylvie est une dynamique animatrice aux commandes du concept "La Vie du Bon Côté" sur Vivacité dont l’objectif est de tirer les auditeurs vers le haut. On y parle bien-être, santé, famille, enfants, sexe, … Pour être bien dans sa tête et dans son corps. Passionnée par les voyages, et par les rencontres humaines, très positive, je suis aussi maman de deux enfants : Rachel et Simon et je rêvais de devenir prof de gym ! Je suis montoise, j’habite Quévy aujourd’hui mais Mons reste ma ville professionnelle, je l’ai "rencontrée" véritablement en 1988 quand je suis venue travailler pour Radio Contact Mons dans le piétonnier. Elle a été la ville de ma première passion, celle de la radio et elle l’est toujours…