L'épilation définitive est-elle recommandée et réellement définitive ?

L'épilation définitive : la plupart des machines utilisent le laser et la lumière pulsée pour venir à bout de vos poils. Cette émission lumineuse va aller jusqu'à la base du poil, à travers l'épiderme, et atteindre le bulbe ; là où se trouve la mélatonine qui va transformer cette lumière en chaleur et va brûler le petite bulbe. Résultat : le poil ne sera plus généré . À savoir que 10 à 20% des poils vont déjà tomber lors de la première séance explique le Docteur Charlotte. Une fois les différentes séances réalisées, il faudra continuer d' entretenir tout ça avec une séance annuelle . En effet, ce n'est pas réellement définitif... Notre corps continuera de produire des poils malgré tout.

Conseils pratiques

Si vous êtes décidé, il suffit de vous rendre dans un salon d'esthétique renommé pour l'épilation définitive. Attention à vous y rendre soit avec des poils, soit en ayant rasé vos poils mais il ne faut pas avoir eu recours à l'épilation durant les six semaines qui précèdent votre RDV.

Sur place, le spécialiste va analyser votre type de peau dans le but d'adapter la machine et en fonction de l'intensité de votre pilosité, il va pouvoir vous dire combien de séances il faudra envisager pour en finir avec vos poils (une séance pour le bikini coûte +-70€ par exemple).

À savoir que plus le poil est noir, plus la peau est claire et plus ça va fonctionner. Pour les poils blonds ou roux, la mélatonine est différente et plus light donc le duvet ne partira pas... Prudence également si vous êtes sujet à de la dépigmentation et attention aux risques de brûlures durant vos séances. Autre phénomène possible : la stimulation paradoxale. Les poils vont alors repoussés à d'autres endroits mais en plus grosse quantité que prévu.

Vous l'aurez compris, comme pour tout, l'épilation définitive a donc des avantages et des inconvénients, à vous d'envisager ce qu'il y a de mieux pour votre corps.

