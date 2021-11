L'EMI : avez-vous déjà vécu l'expérience de mort imminente ?

L'EMI - l'Expérience de Mort Imminente est un concept particulier, mystérieux et subjectif évoqué par les personnes qui l'ont vécu. Mais en quoi cela consiste-il exactement ? Et comment expliquer de manière objective un phénomène aussi subjectif et fascinant ? Éléments d'information avec le Dr Steven Laureys, neurologue et responsable du Coma science group et Centre du cerveau de l’Université de Liège. L'expérience de mort imminente est un événement méconnu qui suscite souvent le scepticisme. Il s'agit d'un état de conscience modifié qui survient lors de la perte de conscience consécutive à une menace pour la vie de l'individu concerné comme par exemple, un arrêt cardiaque. "Comme le mot l'indique, ce sont des personnes qui sont dans une situation critique - un arrêt cardiaque par exemple - c’est une réalité physiologique qui s’accompagne d’un sentiment de bien-être dans la majorité des cas. Quand ces personnes évoquent ce qu'elles ont vécu, c'est généralement quelques chose de très intense, qui va parfois changer leur vision de la vie et de la mort. Le phénomène est fascinant et mérite davantage de recherches scientifiques" explique le Dr Steven Laureys.

Différents types d'EMI

Il existe différentes échelles établies sous forme de questionnaire et en fonction du score obtenu, on peut évoquer et étudier les différentes EMI : "L'Université de Liège a réalisé différentes études à ce sujet. À ce jour, nous possédons presque 2000 témoignages dans notre base de données. Cela nous permet d'étudier ce phénomène mystique et méconnu. C'est comme ça notamment qu'on apprend que certaines personnes ont vécu l'EMI durant leur sommeil, d'autres en pleine méditation et certaines ont même vécu ça durant un orgasme !" précise notre spécialiste. En effet, le phénomène de l'EMI a longtemps été considéré comme quelque chose de superflu, les patients ont souvent été pris pour des fous. Pourtant, d'après notre expert, il est nécessaire d'écouter ces personnes et d'appliquer la méthode scientifique afin d'avancer dans la recherche : "La conscience humaine reste un des grands mystères pour la science. Le cerveau est d'une énorme complexité..." Le défi est d'étudier de manière objective quelque chose qui, de par sa nature, est subjective "Quand on parle de la mort, on a une vision assez binaire ; vivant ou mort. En réalité, c'est tout un processus et il est important de l'analyser et de repousser les frontières. Le défi est d'étudier de manière objective quelque chose qui, de par sa nature, est subjective. C'est pour ça que c'est parfois tabou d'étudier la conscience."

Appel à temoins

Classiquement, l'EMI va avoir un impact sur la vie des gens. Il existe différents cas de figure ; les athées qui le restent et d'autres qui l'interprètent comme une révélation. Cependant, d'après Steven Laureys, "ce n'est pas à nous d'émettre un jugement sur le ressenti. Du point de vue scientifique, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir là une situation extraordinaire et de comprendre comment c'est possible dans ce genre de situation extrême de vivre une telle expérience ? Car ce n'est pas un faux souvenir, la personne l'a vécu et c'est important de tenter de comprendre ce phénomène." Enfin, le Dr Laureys lance un appel à témoins pour permettre d'avancer dans la recherche scientifique : si cela vous est arrivé, n'hésitez pas à partager votre expérience sur le site internet de l'ULiège ou d'envoyer un mail à l'adresse suivante : nde@uliege.be Pour aller plus loin : "Un si brillant cerveau" aux éditions Odile Jacob du Dr Steven Laureys.