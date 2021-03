L'électricité statique : pourquoi est-ce plus présent l'hiver et comment s'en débarrasser ?

L'électricité statique, ce phénomène encore plus présent durant l'hiver est assez curieux. Mais d'où vient-il et comment s'en débarrasser ? Le Docteur Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme", vous emmène en consultation et vous explique le concept.

L'électricité statique est un concept physique de base : toutes les matières ont des charges positives - les protons - et des charges négatives - les électrons - et ces différentes charges se retrouvent en même quantité dans chaque matière. Et quand les matières se touchent, il y a un échange d'électrons et de protons qui crée de l'électricité dans l'air. Et une fois que vous touchez un objet métallique, il y a rétablissement de la parité, autant de + et de - de chaque côté.

Pourquoi y a-t-il plus d'électricité statique en hiver ?

Plus on porte de matières différentes sur soi, plus ce phénomène fait des siennes. Le masque sur le visage en ce moment est d'ailleurs une couche supplémentaire. Cependant, une des fonctions principales de ce masque est de repousser les molécules de virus grâce à l'électricité statique donc c'est plutôt positif explique le Dr Charlotte.

Autre cause : l'hiver, les molécules d'air sont plus serrées étant donné qu'il fait plus froid, que l'air est plus sec et donc les molécules vont devoir encore plus s'accumuler avant de se décharger. Certains sons plus susceptibles aux "drines" que d'autres, notamment les personnes à la peau sèche pour la même raison que l'on vient d'expliquer.