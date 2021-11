L'arthrodèse lombaire : quand une scoliose nécessite forcément une opération chirurgicale

La scoliose est une déformation en trois dimensions de la colonne vertébrale. Elle concerne autant les petits que les grands mais apparaît en général pendant l'adolescence. Différents traitements existent pour redonner à la colonne vertébrale sa forme normale et la stabiliser. Cependant, il faut parfois passer par la case opération chirurgicale. On en parle avec le Dr Simon Vandergugten, chirurgien orthopédiste pédiatrique au GHDC (Grand Hôpital de Charleroi) et aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale qui apparaît en général pendant l'adolescence. Il s'agit d'une rotation des vertèbres qui donnent une déformation en "S" des vertèbres et qui s'accentue au fur et à mesure du temps. Il y a deux périodes de croissance importantes pour la colonne : d'abord avant l'âge de 5 ans et ensuite, le pic de croissance pubertaire de l'adolescent ; la fille entre 11 et 15 ans et le garçon entre 13 et 17 ans.

Durant l'adolescence, le premier traitement à préconiser est la kinésithérapie explique le Dr Vandergugten : "Il est important de renforcer les muscles du dos afin de freiner la progression de la scoliose et encourager les adolescents à pratiquer une activité sportive. Si malgré tout, ça s'aggrave, on recommande de porter un corset réalisé sur base de la forme du dos du patient pour tenter de contrôler cette scoliose jusqu'à la fin de la croissance. Cependant, une minorité de patient doit malheureusement avoir recours à une opération car la scoliose s'aggrave malgré la kiné et le corset."