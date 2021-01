L'approche NIDCAP : comment soutenir le développement des prématurés en néonatologie?

Dès ses premières heures en néonat, Alia Cardyn s'est sentie immensément touchée par cet univers : "Je suis moi-même maman de trois enfants mais aucun n'est né de façon prématurée. Cependant, j'aime toujours écrire sur des choses que je ne connais pas forcément car il me semble intéressant de se plonger dans l'univers des autres. J'ai été subjuguée par le travail du personnel soignant ; les infirmières ont des responsabilités énormes, doivent prendre des décisions compliquées, poser des actes très techniques et à côté de tout ça, elles se doivent d'être terriblement humaines car elles font face à des petits êtres qui présentent un grand traumatisme. Sur place, j'ai donc découvert cette merveilleuse approche du NIDCAP."

Le livre "mademoiselle papillon" est né suite à un échange entre Alia Cardyn et une lectrice sur les réseaux sociaux qui lui a proposé de créer une intrigue dans le milieu de la néonatologie. Pour pouvoir rédiger au mieux ce livre, l'auteur et romancière s'est impliquée à 300% et s'est rendue en immersion dans différents services de néonatologie en 2018.

L'équipe de "La Grande Forme" a décidé de vous parler du livre "Mademoiselle papillon", de la romancière Alia Cardyn, qui évoque l'approche du NIDCAP, une technique utilisée pour les prématures en néonatologie qui individualise les soins en fonction des forces et des besoins de chaque nouveau-né hospitalisé et de sa famille. Rencontre avec l'auteure du livre.

Technique du NIDCAP

De l'anglais Neonatal Individualized Developmental Care and Assessment Program (Programme Néonatal d'Evaluation et de Soutien du Développement), cette approche a été développée par la psychologue américaine d'Harvard, Heidelise Als, au début des années 1980. Alia Cardyn a d'ailleurs eu l'occasion et la chance de l'interviewer dans le cadre de son roman. Ce programme est donc destiné aux prématurés et à leurs parents, il s'agit d'une prise en charge individualisée du bébé prématuré et de ses soins en collaboration étroite avec sa famille dès sa naissance.

Objectif : respecter le niveau de tolérance de l'enfant, son développement et la relation parent-enfant. "Certains bébés naissent à 25 semaines de gestation au lieu de 40, ce sont de minuscules bébés donc le stress est énorme et il est compliqué de faire preuve d'humanité dans un service où la technicité est reine" souligne Alia Cardyn.