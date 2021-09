L'anosmie : le Covid-19, pas le seul responsable de la perte d'odorat

L'anosmie est un trouble de l'odorat qui se traduit par l'absence ou la perte totale d'odorat. Nous en avons beaucoup entendu parler depuis la pandémie car c'est un des symptômes du Covid-19. Mais comment retrouver son odorat ? Et quelles sont les autres causes de l'anosmie ? Éléments d'information avec le Dr Nawara, ORL, dans "La Grande Forme".

Perdre l'odorat n'est pas quelque chose de simple et peut avoir de nombreuses conséquences au quotidien.

Il faut dire que l'odeur a une place primordiale dans notre vie et est d'une importance cruciale comme nous l'explique le Dr Nawara, ORL : "L'organe olfactif est un des plus puissants parmi les organes sensoriels. [...] Il se trouve dans la partie supérieure de la cavité nasale et a la particularité - contrairement aux autres organes sensoriels - d'être directement en communication avec le cerveau ; il n'y a pas de relais, le nerf olfactif est en contact direct avec le système nerveux central dans une zone très particulière au niveau du cortex frontal. Au fil des années, de l'évolution de l'espèce humaine, on observe combien c'est un organe essentiel."

La Madeleine de Proust

Le fonctionnement de la mémoire est essentiel à travers le nez, les souvenirs ont une odeur - notre "madeleine de Proust" - et un adage dit d'ailleurs que "La mémoire oublie mais le nez se souvient" comme nous l'explique le Dr Nawara. "Et c'est justement en rapport avec les connexions anatomiques et les fibres nerveuses qui sont directement dans le prolongement du système nerveux central qui fait que parfois, quand vous sentez une odeur qui remonte à votre enfance, vous êtes surpris, pris de court et vous ressentez un sentiment très fort qui est en rapport avec cette connexion du système nerveux central."