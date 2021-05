L'alopécie féminine : qu'est-ce qui engendre cette perte de cheveux et comment la traiter ?

5 à 10% des femmes seraient touchées par l'alopécie. Cette chute de cheveux peut être traumatisante pour ces femmes qui ont l'impression que leur féminité est touchée. Mais à quoi est due cette alopécie ? Éléments d'information avec le Dr Tennstedt, dermatologue, qui est intervenu dans l'émission "La Grande Forme".

L'alopécie peut être brutale et progressive et lorsque cette chute de cheveux concerne une femme, elle semble encore plus traumatisante que chez un homme car moins classique et moins naturel. Pourtant, chez la femme, ce n'est pas exceptionnel comme l'explique d'emblée le Dr Tennstedt, "mais cette alopécie est différente car elle n'est pas totale comme chez l'homme mais plus diffuse. Les cheveux tombent depuis le vertex (sommet du crâne) et peut se répandre à tous les endroits du cuir chevelu."

Deux grandes causes à cette alopécie

les glandes surrénales, présentes chez l'homme et chez la femme, produisent des androgènes. Donc la femme a également une production d'hormones mâles qui est indispensable à son bon fonctionnement. Cependant, à la ménopause, le phénomène peut être accentué car les œstrogènes n'existent plus et les androgènes continuent à être produits par les surrénales mais ne sont plus contrecarrées par les œstrogènes La prédisposition génétique : si on veut voir comment on sera en vieillissant, il faut à la fois regarder sa maman et son papa ca le risque est nettement plus grand s'ils sont touchés par l'alopécie

D'autres facteurs peuvent également jouer un rôle comme des carences d'hormones thyroïdiennes ou encore des carences de fer. C'est donc une bonne idée de les doser pour en avoir le cœur net comme le souligne notre expert.

Enfin, certains médicaments favorisent la chute de cheveux diffuse, "on connait la chimiothérapie mais d'autres médicaments, plus courants, comme les bêtabloquants - qu'on donne pour de l'hypertension ou encore des problèmes cardiaques - favorisent la chute de cheveux diffuse. Prudence donc et n'hésitez pas à changer de médicament si besoin.