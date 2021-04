L'air pur, bientôt une denrée rare ?

Mais qu’est-ce que l’air pur, au juste ? Dans la vie quotidienne, quand on dit que l'air est pur, on veut dire qu'il est "bon à respirer", qu'il ne contient pas d'impuretés. Mais dans la réalité, l’air que nous respirons n’est pas un corps "pur" . C’est un mélange de gaz sans odeur et sans couleur qui constitue l'atmosphère terrestre . Il est constitué principalement de deux composés, le diazote (80%) et le dioxygène (20%).

L’autre jour, j’ai écouté un podcast intitulé "Green Mirror" , qui nous emmène dans une fiction futuriste, à la découverte du monde de 2050 où l’air pur est devenu une denrée rare. Une journaliste y rencontre l’équipe de France d’athlétisme qui s’entraîne en vue des JO de 2052, dans leur base de Lille. Mais à notre grand étonnement, il n’y a plus de terrain de course ni de stade sur le site. Tout se passe sous terre, dans des locaux dont l’air est purifié. Vu l’ampleur des derniers pics de pollution de l’air et le danger que représente celle-ci pour les sportifs de haut niveau, la Fédération française d’Athlétisme a recommandé de limiter au maximum les sorties en extérieur. Les marathoniens se voient obligé de courir sur des tapis équipés d’écran où défilent des paysages…

La pollution de l'air : une crise sanitaire majeure

La pollution de l’air est à l’origine d’une crise sanitaire majeure. Sur dix personnes, neuf respirent aujourd'hui un air pollué, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). D'ici à 2060, la pollution de l'air pourrait provoquer entre 6 et 9 millions de décès prématurés par an dans le monde et coûter 2,2 milliards d'euros par an, d'après les calculs de l'OCDE.

Les maladies respiratoires ne sont pas les seules conséquences sanitaires de cette pollution qui provoque aussi de graves problèmes cardiovasculaires. L’air pollué entre dans les poumons, puis passe dans les sangs et va irriter les veines, les artères, le cœur. Selon les chiffres de l’OMS, la pollution de l’air est responsable d’un tiers des AVC et d’un tiers des infarctus dans le monde !

Et des pics de pollution, nous risquons d'en connaître de plus en plus intenses, de plus en plus rapprochés, au point que nos villes et nos logements, pourraient devenir irrespirables si on ne fait rien.