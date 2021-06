Journée mondiale pour le Vélo : quels sont les bienfaits du deux roues ?

Ce matin, à l'occasion de la 4ème édition de la Journée mondiale du Vélo, les associations francophones et néerlandophones, le Gracq et Fietsersbond, ont applaudi les cyclistes lors de leur trajet matinal. L'action "Clap au vélo national" s'est ainsi déployée dans plus de 120 endroits en Belgique. Une manière de féliciter les personnes qui enfourchent chaque matin leur vélo.

C'est la Journée mondiale du Vélo, l'occasion pour l'équipe de "La Grande Forme" d'évoquer les bienfaits du deux roues. On en parle avec Cédric Booghs, kinésithérapeute du sport et thérapeute manuel au Centre Be sports health & care à Bruxelles.

Cédric Booghs vous conseille pour vos virées à vélo :

Assurez-vous d'avoir un kit de réparation avec vous, on ne sait jamais que vous ayez une crevaison

avec vous, on ne sait jamais que vous ayez une crevaison Emmenez de quoi boire et manger : il est important de bien s'hydrater et lors de longues balades, si vous souffrez d'une chute d'énergie, avoir une barre de céréales sur soi peut toujours aider

il est important de bien s'hydrater et lors de longues balades, si vous souffrez d'une chute d'énergie, avoir une barre de céréales sur soi peut toujours aider Le casque : bien qu'il ne soit pas encore obligatoire en Belgique, il ne faut jamais l'oublier ! Il permet notamment d'éviter un trauma crânien. Il faut toutefois savoir qu'une fois qu'on a chuté avec notre casque et qu'il a touché le sol, il faut le remplacer car il n'est plus aussi efficace pour la suite.

Les vélos électriques

Enfin, notre expert conclut en donnant son avis sur les vélos électriques : "C'est bien et pas bien à la fois... Si l'assistance électrique n'est pas trop présente, pourquoi pas. Mais il faut savoir que ces vélos sont très lourds, ils font facilement 15kg en plus que les vélos classiques, de ce fait on a tendance à utiliser l'assistance et à diminuer l'utilisation des jambes. Si c'est pour aller au travail et éviter de transpirer, pourquoi pas. Mais si c'est dans un cadre sportif et qu'on veut engendrer un certain bien-être, autant essayer un vélo sans assistance électrique."

