Journée mondiale du Soleil : quels sont les bienfaits du soleil sur notre moral ?

Ce lundi 3 mai, c'est la Journée mondiale du Soleil. L'occasion pour l'équipe de "La Grande Forme" de se pencher sur les bienfaits du soleil sur notre moral. On en parle avec Bruno Humbeeck, professeur de psychopédagogie à l'Université de Mons-Hainaut. "Quand le soleil vient illuminer nos journées, depuis que l'homme est homme, cela se vit comme étant une bénédiction qui incite à l'optimisme, à se dire que la vie est belle et cela encourage à un ensemble d'attitudes" souligne d'emblée notre expert. L'influence de la lumière sur notre moral est prouvée scientifiquement. Nicolas Guégen, docteur en psychologie, a réalisé une étude qui montre que si on demande un numéro de téléphone sous le soleil, on a 20% de plus de l'obtenir. Ce n'est pas une garantie mais ça laisse penser que l'éventualité d'une romance se réalise mieux sous le soleil. Dans son étude, il a neutralisé la chaleur donc le principe fondamental est bien uniquement la lumière. C'est-à-dire que sous une lumière bienveillante, on envisage mieux l'idée d'une romance possible comme l'explique Bruno Humbeeck : "Le principe est que cette forme de lumière est un éclairage sur nos vies qui fait qu'on envisage le présent mais aussi l'avenir. Vivre dans un environnement ensoleillé crée des dispositions d'esprit tout à fait particulières, cela pousse notamment à l'altruisme."

Le soleil : un amplificateur d'humeur Le soleil est quelque chose de hautement désirable poursuit Bruno Humbeeck. En effet, si on est en vacances et qu'on a du soleil, on va être hautement satisfait mais on le sera d'autant plus s'il fait mauvais dans notre pays pendant qu'on est l'étranger : "C'est une exclusivité, une espèce de bénédiction donnée par un astre qu'on ne contrôle pas, sur le quotidien de nos vies !" L'aspect extraversion "On a le sentiment que le soleil va nous ouvrir aux choses extérieures et aux autres alors que la pluie va renforcer le sentiment d'enfermement car on va moins bouger et plus rester chez soi. D'ailleurs, le sociologue Emile Durkheim a découvert paradoxalement qu'il y avait plus de suicides en été parce que ceux qui souffrent d'une insuffisance de contacts sociaux se retrouvent face à l'exemple des autres qui vivent des contacts gratifiants. Le soleil ne brille pas de la même façon pour tout le monde... Le soleil ne crée pas l'humeur mais amplifie le phénomène qu'on vit Le soleil est un amplificateur d'humeur mais il ne faut pas juste se mettre au soleil pour guérir d'une dépression car vous allez même le vivre comme un soleil noir et triste. Cependant, vous en profiterez mieux si vous êtes dans un état psychologique qui vous permette d'en profiter. Le soleil ne crée pas l'humeur mais amplifie le phénomène qu'on vit."

Dossier : Journée mondiale du Soleil, les bienfaits

Les bienfaits du soleil sont multiples C'est bien connu, la principale source de vitamines D est la lumière du soleil. Les bienfaits du soleil sont multiples : il apaise, il diminue la fatigue, il donne bonne mine, il permet une meilleure oxygénation du corps. Autre bienfait non négligeable : il favorise une certaine stimulation sexuelle: "En réalité, le soleil stimule le charme et le sentiment que les gens sont beaux ! C'est très culturellement marqué, à l'époque de Rubens (peintre du XVIeme), la beauté était représentée par des formes et la blancheur de peau. Alors qu'actuellement, le fait d'être bronzé démontre que vous êtes en capacité d'aller en vacances et c'est devenu un signal attractif fort entre les personnes. Le bronzage est culturellement considéré comme un attracteur sexuel intense et les publicités en jouent beaucoup !" L'effet du soleil sur l'horloge interne Enfin, le soleil joue également un rôle sur l'horloge interne, on appelle ça la chronobiologie ; c'est-à-dire qu'on va se rythmer en fonction du nombre d'heures d'ensoleillement comme l'explique notre spécialiste. "Il y a un effet qui devient difficile à discriminer entre ce qui joue sur le physique et ce qui joue sur le psychique. Et ce qui le montre de manière étonnante, c'est que les grossesses - qui, dans le premier mois, se sont déroulées au soleil - donnent des bébés un peu plus gros, c'est prouvé scientifiquement ! Cela veut dire qu'il y a un effet physique totalement indépendant de tout ce qui pourrait être d'influence psychologique." La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l'émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.