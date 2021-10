Journée mondiale du Don d’organes : la liste de patients en attente d'un organe est longue

Le 17 octobre, c’est la J ournée mondiale du Don d’organes et de la greffe. L’occasion pour l’équipe de "La Grande Forme" de faire le point sur ce sujet, encore méconnu pour de nombreux citoyens. À l’heure actuelle en Belgique, près de 100 personnes en attente d’organe.s décèdent encore chaque année. Comment faire pour y remédier et sauver plus de vies ? Éléments d'information avec le Pr. Thierry Gustot, chef du Service de Transplantation à l’hôpital Erasme.

Lorsqu’un parent décède, il arrive souvent que le corps médical qui aborde la famille pour proposer une transplantation doive faire face à un refus . Dans ce cas de figure, si la famille s’oppose et que le donneur n’a pas exprimé son désir d’être donneur auprès de sa commune, il est interdit de donner les organes . C’est pour cette raison que le système "d’accord express" est mis en place : on enregistre son accord de dons d’organes auprès du registre national. De cette façon, une personne ne met pas de pression sur sa famille et la décision – qu’il a prise de son vivant – prévaut sur celle de sa famille. Depuis juillet 2020, il est possible de le faire auprès de son médecin généraliste et/ou également en ligne sur le site "MaSanté.be. "

La Belgique est un des meilleurs pays dans le monde en termes de don d’organes par 100.000 habitants, notamment grâce à la loi de 1986 qui stipule : "qui ne dit mot consent." Pourtant, au jour d’aujourd’hui, on assiste encore à des décès de patients en attente de transplantation. En Belgique, les citoyens sont donneurs par défaut . Du moins, tous les Belges et étrangers inscrits au registre des étrangers depuis au moins six mois. Il y a toutefois une possibilité d’opposition légale si on décide de ne pas offrir ses organes.

Les personnes susceptibles de recevoir un organe sont celles qui se trouvent au stade terminal de l’insuffisance organique . Il est possible de recevoir quasiment tous les organes : le foie, le cœur, le poumon, le rein… mais pas seulement ! On peut également faire des dons de tissus et recevoir des os, de la peau ou encore de la cornée.

Comme la Belgique est un petit pays, elle a décidé de fonctionner en collectivité avec d’autres pays, sous l’égide d’une société supranationale qui s’appelle "Eurotransplant" et qui est établie aux Pays-Bas. Un algorithme gère la location des organes. Cet algorithme établit les priorités de façon très fiable et permet d’adresser l’organe à celui qui est le plus demandeur et qui est le plus en urgence. Dans un premier temps, l’organe va être distribué dans son pays, sauf quand il y a des urgences vitales de type 24 – 48h. Dans ce cas, le receveur peut obtenir un organe venu d’Allemagne, de Hongrie ou encore des Pays-bas. Quand les receveurs sont déterminés, les médecins procèdent au prélèvement d’organe.s, qui se fait sur le site où le patient est décédé. L’organe va ensuite être transporté dans un bac de glace et amené vers l’hôpital du receveur. Plus cette période est courte, meilleure sera la transplantation car on limite les lésions sur l’organe. Un donneur peut également donner à plusieurs receveurs.

Nous devons prendre conscience que nous sommes les seules ressources d’organes et que notre corps est une richesse fabuleuse. Ne pas en faire profiter les autres est comparable à se faire enterrer avec tous ses trésors

Tous les décès n’amènent pas aux dons d’organes. Pour donner ses organes, il faut respecter le principe du "décès par mort cérébrale" qui est définie par la loi. Dès lors qu’un patient est en mort cérébrale – c’est-à-dire que son cerveau ne fonctionne plus, mais que l’organisme est maintenu en vie par les machines - on peut devenir donneur. Lorsqu’il n’y a pas d’opposition légale et qu’il y a un accord de la famille, la procédure est lancée. Selon le Dr Thierry Gustot, "Tout ce qui n’est pas donné est perdu." Il cite par ailleurs une célèbre phrase du chirurgien français Christian Cabrol : "Nous devons prendre conscience que nous sommes les seules ressources d’organes et que notre corps est une richesse fabuleuse. Ne pas en faire profiter les autres est comparable à se faire enterrer avec tous ses trésors."

