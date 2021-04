Journée mondiale de Sensibilisation à l'Autisme : détecter, comprendre et accompagner

Ce 2 avril, c'est la Journée mondiale de Sensibilisation à l'Autisme. L'occasion pour l'équipe de l'émission "La Grande Forme" d'évoquer le sujet sur antenne et de vous aider à mieux comprendre et accompagner les enfants atteints du trouble du spectre autistique. Éléments d'information avec Sophie Carlier, docteur en psychologie, spécialisée dans l’autisme à l'HUDERF, l'Hôpital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola.

L'autisme n'est pas une maladie mais un trouble neurodéveloppemental. Neuro car pendant la grossesse, le cerveau de l'enfant s'organise de manière différente et développemental car, à cause de cette organisation particulière, cela va avoir un impact sur le développement de l'enfant. Résultat : on va avoir une série de comportements atypiques qu'on ne retrouve pas chez les autres enfants explique notre experte.

Les particularité de l'autisme

Sophie Carlier souligne que les principales difficultés concernent la socio-communication : les enfants atteints d'autisme ont des difficultés pour entrer en relation avec les autres, des difficultés à communiquer - que ce soit par le langage verbal ou les gestes - des difficultés pour s'exprimer ou comprendre ce que les autres disent. Le deuxième domaine de particularités comportementales concerne les gestes et intérêts restreints, des mouvements moteurs répétitifs et ils ont également beaucoup de particularités au niveau sensoriel, avec de l'hyper ou de l'hyposensibilité.

Les garçons sont plus touchés que les filles ; on parle souvent de 4 garçons pour 1 fille. Cependant d'après notre intervenante, "le tableau clinique d'une fille est bien plus subtil et on se rend compte qu'elles sont moins diagnostiquées alors qu'en réalité, on se rapproche de 4 garçons pour 2 filles au minimum !"

Différents tableaux cliniques

Jusqu'en 2014, il existait des catégories d'autisme avec des noms différents pour chaque tableau clinique. Désormais, dans la classification internationale, on parle du trouble du spectre autistique avec déficience intellectuelle ou non précise Sophie Carlier : "Un spectre est une sorte de continuum, de ligne droite ; à gauche, on retrouve les personnes les plus atteintes (avec déficience intellectuelle) et à droite, des personnes avec beaucoup de compétences mais qui présentent tout de même des signes autistiques. Et entre les deux, on a toutes les possibilités qui existent ! C'est très pluriel l'autisme."