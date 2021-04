Journée mondiale de la Voix : le masque impacte-t-il nos cordes vocales?

Ce vendredi 16 avril, c'est la Journée mondiale de la Voix. L'occasion pour l'équipe de "La Grande Forme" de vous aider à prendre soin de vos cordes vocales. On fait le point avec le Dr Nawara, ORL. Comme le disait si bien Platon, "la voix est le reflet de l'âme". La voix est quelque chose de singulier et nos cordes vocales sont, elles aussi, particulières. Chaque voix est différente et identitaire et il est important d'en prendre soin. D'emblée, notre expert nous explique que les troubles de la voix peuvent être divisés en deux parties : Les troubles organiques : il s'agit de lésions structurelles sur les cordes vocales (kyste, nodule, polype) ; ces anomalies organiques vont empêcher la bonne qualité vibratoire des cordes vocales. Mais cela peut être également dû au tabagisme ; cette pathologie fréquente provoque inflammation chronique des cordes vocales. Enfin, on l'évoque moins, mais des problèmes digestifs de reflux gastro-œsophagien peuvent être la source du problème ; ils provoquent une quantité d'acide anormale qui remonte derrière les cordes vocales et provoquent une inflammation

Journée mondiale de la Voix : comment prendre soin de ses cordes vocales ? - © mediaphotos - Getty Images

La voix : un outil de communication essentiel Notre expert souligne qu'il ne faut pas réduire la voix à un aspect anatomique structurel, il y a aussi l'aspect émotionnel puisque c'est un outil de communication essentiel pour exprimer ce qu'on ressent au plus profond de soi. Il évoque notamment le fait qu'à l'école, les enfants n'ont pas forcément la même voix qu'à la maison car c'est un outil pour soit s'intégrer, soit être accepté, soit prendre une position de leader. Cet outil est donc utilisé en fonction de notre environnement. Le bémol : tous ces forçages vont donner des difficultés au niveau du fonctionnement du larynx. Autre problématique : la pollution sonore. Quand il y a du bruit autour de soi, on a tendance à forcer la voix, ce qui n'est pas bon pour nos cordes vocales. Maîtriser sa voix nécessite une certaine gymnastique, un travail quotidien. Le port du masque n'est pas favorable au bien-être de nos cordes vocales Enfin, le Dr Nawara souligne également la problématique du masque : "Ces derniers mois, nous sommes obligés de porter un masque au quotidien ce qui n'est pas favorable au bien-être de nos cordes vocales. Il y a à la fois l'aspect du stress lié à l'incertitude de la crise sanitaire qui engendre des troubles digestifs et entacher la voix (ndlr. tel qu'évoqué ci-dessus). Et l'aspect caisse de résonnance ; la voix a besoin de résonnateurs pour pouvoir s'exprimer et le masque est un frein à la possibilité de respirer l'air, ce qui induit un forçage pour augmenter l'intensité de la voix donc ça engendre un problème fonctionnel. Résultat : la combinaison des deux éléments engendrent une voix éraillée, rauque et affaiblie."

Dossier : Journée mondiale de la Voix : comment prendre soin de ses cordes vocales ?

Rééduquer la voix Si le fait de perdre définitivement l'usage de sa voix est quasi impossible, les troubles peuvent être nombreux. Heureusement, il existe le métier de logopède qui permet de rééduquer la voix de manière exceptionnelle. Toutefois, "quand on constate un trouble, on conseille de consulter le plus vite possible pour mettre en place des mécanismes thérapeutiques de réapprentissage afin de récupérer sa voix. À savoir qu'il existe des situations exceptionnelles où de graves pathologies neurologiques ou un grave traumatisme peut vous faire perdre la voix mais la majorité du temps, il y a toujours moyen de la récupérer." Le meilleur traitement : le repos vocal Le Dr Nawara conclut en évoquant le traitement, relativement simple, pour soigner ses troubles des cordes vocales : "Rien qu'en arrêtant de parler - ce qui implique le fait de ne pas chuchoter également - cela va reposer vos cordes vocales. Vous pouvez également recourir à des inhalations avec des huiles essentielles pour humidifier et apporter un élément antiinflammatoire. Si cela ne suffit pas, alors il faut consulter." La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l'émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.