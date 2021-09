Journée mondiale de la Peluche : pourquoi le doudou est-il si important pour un enfant ?

Notre spécialiste nous explique qu'il faut remonter aux années 50 pour connaître l'origine du doudou ; Donald Winnicott, pédiatre et psychanalyste britannique, a montré l'importance de cet espace intermédiaire entre la maman et l'enfant. "Cet espace transitionnel est concrétisé par cet objet qui rassure l'enfant dans les moments d'absence et cela va l'aider à commencer cette vie intrapsychique en pouvant se représenter à travers cet objet transitionnel la présence rassurante du parent, c'est très important de respecter le choix de l'enfant, ça peut être une peluche ou tout autre chose. Il ne va pas forcément choisir le plus joli ni le plus cher mais son choix lui appartient."

Dès les premières semaines de la vie de l'enfant, cet objet est très important. Emmanuel de Becker souligne d'ailleurs qu'il ne faut jamais menacer l'enfant de lui confisquer : "C'est sa bulle de sécurité, c'est un peu comme si on lui retirait ce qui fait lien avec l'objet maternel. C'est la traduction que l'enfant est déjà sur le chemin de l'autonomisation de sa vie psychique , de se rassurer, et d'avoir des mécanismes de réassurance. Ce que les adultes font dans la vie ; se rassurer face aux contraintes et menaces du monde extérieur et c'est cette vite intérieure qui permet d'avoir des projets et de se rassurer."

Chaque jour de la semaine de 13h à 14h30, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé ! Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Chaque vendredi, on accueille Caroline Depuydt, psychiatre, en studio. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances.

La Grande Forme - Journée mondiale de la Peluche : l'importance du doudou pour l'enfant -... Chaque jour de la semaine de 13h à 14h30, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé ! Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Chaque vendredi, on accueille Caroline Depuydt, psychiatre, en studio. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances.

Notre expert précise également qu'il faut bien distinguer l'objet transitionnel de l'objet fétiche, c'est très différent. Il ne faut pas non plus exagérer et que l'enfant dispose de trop de doudous, ça ne sert à rien. Attention également à répondre aux malaises de l'enfant avec des doudous... "Le parent doit aussi être présent dans ses moments de doute et d'angoisse. Il ne faut pas combler l'enfant d'objets fétiches, son doudou lui suffit, mais il faut savoir faire la différence quand il a besoin du doudou ou du parent".

Enfin, autour de 4-5 ans il n'en aura plus vraiment besoin et va se rassurer autrement explique Emmanuel de Becker : "Il le laissera à un endroit précis et le soir, il en aura peut-être encore besoin pour affronter sa nuit et les cauchemars. Et parfois, l'enfant est pris dans des conflits et enjeux majeurs, des séparations et il a besoin également de son doudou... Il faut alors respecter l'enfant dans ses besoins et une fois rassuré, il le délaissera beaucoup plus. On peut aussi imaginer un lieu pour son doudou et dédicacer un lieu particulier et approprié où il est invité à le délaisser par moment."

Plus l'enfant grandit et se construit, moins il va se référer à ce doudou sauf dans les moments plus angoissants mais quand il est occupé et dans des moments plus chaleureux il en a moins besoin évidemment.

Dernier petit conseil : achetez un deuxième doudou, le même que le premier. Ce doublon vous aidera si vous le perdez ou l'oubliez quelque part.