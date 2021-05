Journée mondiale de l'Hypertension artérielle : 1 Belge sur 3 est hypertendu

Les deux doivent être maintenues à des valeurs normales c'est-à-dire sous 14 pour la première et sous 9 pour la deuxième. La tension idéale est 12-8 , chez la plupart des gens sauf exception on attend ce chiffre.

1 Belge sur 3 est hypertendu , c'est dire si cela est fréquent . "La tension artérielle est la pression qui règne au sein de nos artères, dès qu'elle est trop élevée on parle d'hypertension artérielle, ceci entraîne un risque de complications sérieuses voire graves comme un AVC (accident vasculaire cérébral), un infarctus, la perte de la vue voire une insuffisance cardiaque ou rénale donc il est essentiel de connaître sa tension artérielle et de la contrôler si nécessaire" souligne d'emblée notre expert.

La Grande Forme - Journée mondiale de l'Hypertension artérielle - 17/05/2021

Notre spécialiste précise que pour prévenir l'hypertension artérielle, il faut :

Une activité sportive régulière

Maintenir un poids correct

Ne pas consommer trop de sel

"Tout cela aide à maintenir ses artères souples et prévient l'hypertension. Et quand elle est déjà là, ça peut aussi aider à la contrôler. Cependant, une fois présente, le plus souvent il faut des médicaments pour aider ; souvent on les prescrit sous forme d'une seule pilule, ça permet d'agir sur plusieurs aspects de l'hypertension."

L'hypertension : une maladie silencieuse

L'hypertension ne donne pas de symptômes sauf exception. L'essentiel est de faire mesurer sa tension artérielle chez son généraliste au moins une fois par an et ce, dès l'âge de 40 ans - voire plus tôt si on a des membres de la famille hypertendus. Disposer d'un appareil d'automesure à la maison peut s'avérer très utile si piloté avec l'aide du médecin traitant. Enfin, il est recommandé de prendre votre tension au bras plutôt qu'au poignet conclut le Dr Persu.

