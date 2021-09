Journée mondiale de l’arthrose : 80% des plus de 70 ans en souffrent au quotidien

C’est la journée internationale de l’arthrose. En Belgique, on estime qu’environ 10% de la population est touchée par cette maladie. Yves Henrotin, Président de la Fondation Arthrose, Docteur en kinésithérapie et rééducation fonctionnelle à l’hôpital de Marche-en-Famenne ainsi que Pr à l’Université de Liège fait le point sur cette maladie dans "La Grande Forme."

L’Arthrose est une maladie dégénérative des articulations. Elle se caractérise par la perte progressive du cartilage et des tissus qui recouvrent les extrémités osseuses. Ce tissu est important car il participe à l’absorption des contraintes mécaniques lorsqu’on fait des mouvements. Il sert également de zone tampon pour éviter qu’on ait mal, car il ne contient pas de terminaison nerveuse. Mais l’arthrose, c’est bien plus qu’une maladie des articulations. Depuis peu, on sait qu’il existe un rapport direct entre l’arthrose et toute une série d’autres maladies (le diabète, et certaines maladies cardiovasculaires). "Il faut absolument prévenir cette maladie et surtout, bien la soigner pour permettre aux seniors de rester actifs" explique le Dr Henrotin.