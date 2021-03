Journée mondiale contre l'obésité : comment lutter contre l'obésité infantile ?

Ce 4 mars, c'est la Journée mondiale de lutte contre l'obésité. L'occasion pour l'équipe de l'émission "La Grande Forme" de se pencher sur l'obésité infantile. Mélissa Moretti, diététicienne à la Clinique du Poids Junior à l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, vous donne les clés pour agir à temps et aider votre enfant.

En Belgique, en 2018 (dernier recensement), 19% des enfants âgés entre 2 et 17 ans étaient considérés en surpoids et 6% obèses. Les causes de l'obésité infantile sont multiples, ce pourquoi c'est compliqué - mais pas impossible - à traiter.

En effet, beaucoup de raisons poussent un enfant à être en surpoids ; des causes culturelles, sociales, écologiques ou encore économiques comme l'explique notre expert. Et tous ces facteurs vont influencer l'alimentation du jeune et son mode de vie ; certains vont manger moins d'aliments de qualité et en plus grosse quantité, d'autres vont grignoter car leur alimentation est émotive, etc.

Quand parle-t-on d'obésité ?

Comme nous l'explique Mélissa Moretti, l'IMC est calculé sur base du poids et de la taille de l'enfant. On va ensuite placer le résultat de cette équation sur une courbe de corpulence, en fonction de l'âge et du sexe de l'enfant. Cela va permettre d'observer où il se situe sur la courbe : dans un poids sain, en surpoids, ou en obésité de grade 1, 2 ou 3.

Si en tant que parent, vous n'avez peut-être pas remarqué la prise de poids de votre enfant, sachez qu'il est possible que l'ONE, le médecin scolaire ou le pédiatre constate un décrochage de la courbe et conseille de prendre la problématique en main le plus rapidement possible.

L'enfant en surpoids, voire obèse, peut se sentir fatigué, essoufflé, lourd au sport. Et les conséquences peuvent être très lourdes : hypertension artérielle, diabète de type 2, hypercholestérolémie, apnée du sommeil, foie trop gras, dépression.