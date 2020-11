Jiu-jitsu brésilien : apprendre à se défendre

Roland Claes, le chroniqueur sportif de “La Grande Forme” nous explique cette nouvelle pratique à la mode.

Le jiu-jitsu brésilien est un art martial. C’est un sport de combat et un système de défense personnelle dérivé de techniques du judo. Ce sport a été importé du Japon vers le Brésil vers 1920. Son fondateur brésilien, Carlos Gracie avait la réputation de combattre n’importe qui, sans distinction de taille ou de poids. Il demeura invaincu et devint une légende au Brésil.

Le concept : une personne peut se défendre face à un opposant plus lourd et plus fort en utilisant les techniques appropriées.

Comment ? L’objectif serait d’amener le combat au sol et d’appliquer des techniques d’étranglement, de clé articulaire et de compression musculaire.

Comme au judo ou au karaté, le jiu-jitsu brésilien utilise un système de ceintures de couleurs afin de marquer la progression des pratiquants. Les débutants commencent leurs parcours avec la ceinture blanche, tandis que la ceinture noire est elle attribuée aux pratiquants les plus aguerris. On peut débuter ce sport à l’âge de 5 ans et le pratiquer toute la vie durant. On a même une championne belge.