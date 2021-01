Jeûner, est-ce bon pour la santé ? Les bienfaits et les limites du jeûne dans "La Grande Forme"

Cependant, il est important de rappeler que le fait de jeûner est un processus naturel et physiologique : "Tous les jours nous jeûnons ; chaque nuit, quand nous dormons, nous ne mangeons pas donc nous jeûnons. Notre organisme et nos cellules sont programmés pour avoir des périodes de jeûne, en alternance avec des périodes durant lesquelles on s'alimente." Jeûner, c'est donc respecter les rythmes biologiques naturels.

De nos jours, le jeûne volontaire, intermittent ou continu , religieux ou thérapeutique, connaît un regain d'intérêt de la part de la population en général "peut-être parce qu'on mange mal et en trop grande quantité. Résultat : on s'éloigne des recommandations et on se tourne vers des approches qui sont un peu intuitives comme le jeûne pour une journée ou deux, pour notre santé qui est la principale motivation" souligne Dr Coudron.

Jeûner consiste à se priver de nourriture, pendant un temps plus ou moins long, pour de multiples raisons et de différentes manières. Mais le jeûne peut-il vraiment apporter des bienfaits à l'organisme ? Explications avec Olivier Coudron, médecin et directeur scientifique du S.I.I.N. (Institut scientifique pour la nutrition intelligente).

Le but du jeûne

Si l'on veut que ces périodes de jeûne aient des effets bénéfiques sur notre organisme, "il faut des périodes de jeûne d'au moins 8h et au-delà de 15h s'il y a une volonté d'intervention de ce jeûne. Durant ces périodes, on observe des modifications favorables à notre santé comme une perte de poids, la réduction du stress oxydant, etc. Augmenter cette période de jeûne nocturne en mangeant sainement le reste de la journée est associé à des facteurs protecteurs de la santé. À savoir qu'il est tout à fait conseillé de boire en jeûnant. Et si les périodes de jeûnes sont étalées, il faut boire encore plus qu'habituellement - jusqu'à 2L/jour - et être suivi par son médecin" poursuit le Dr Coudron.

Aucune étude ne permet de dire quand il est préférable de jeûner dans la journée mais d'après notre expert, il serait tout de même préférable de manger un petit-déj équilibré, ensuite un lunch bien sain à midi et de finir tôt le souper pour que la période de jeûne nocturne soit longue, intense et favorable à notre organisme. Être à jeun la nuit est également plus facile à vivre que quand on est éveillé et qu'on sent notre estomac crier famine...