Je perds mes cheveux, quand m’inquiéter ?

Pour commencer, il est important de distinguer si vous êtes touchés par une perte de cheveux locale , la perte a lieu uniquement dans certaines zones ou par une perte de cheveux diffuse , c’est-à-dire plus généralisées. Le plus souvent les personnes sont atteintes de pertes généralisées.

Avant de vous inquiéter, il faut savoir que tout le monde perd en 80-100 cheveux par jour . Le cheveu est un organe qui a un cycle de vie limité. Il finit donc par mourir et se détacher. Mais, pas de panique, autant de nouveaux repoussent quotidiennement. Il faut donc commencer à s’inquiéter quand on en perd plus qu’il en repousse.

On peut se laver les cheveux tous les jours si on a envie !

Docteur, comment réduire la perte de cheveux ?

Tout d’abord, le Docteur Tennstedt rappelle que le lavage des cheveux n’a aucun impact sur la perte des cheveux. On nettoie donc ses cheveux autant qu’on en a envie.

Ensuite, le dermatologue de "La Grande Forme" conseille de relativiser et de ne pas en faire le drame d’une vie. Même si c’est plus facile à dire qu’à faire.

Dans les cas les plus extrêmes, on peut faire des greffes de cheveux. On repique alors des cheveux un par un. Il est possible de le faire en Belgique ou à l’étranger. Le Docteur Tennstedt attire notre attention sur les propositions alléchantes à l’étranger. L’offre est souvent tout compris, sauf le service après-vente. C’est là qu’est pourtant le plus grand risque.