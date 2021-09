Je parle tout seul… Suis-je fou ?

On a tous déjà croisé dans la rue, des personnes qui se parlent à elles-mêmes à haute voix dans un langage pas toujours compréhensible. Du coup, on a tendance à associer ce fait à la folie. Pourtant, parler tout seul serait signe d’intelligence supérieure. Le point avec le Docteur Caroline Depuydt , psychiatre référente dans "La Grande Forme".

Au moins une fois dans notre vie, nous nous sommes tous déjà parlé à nous-mêmes. Le plus souvent, on parle à voix basse dans notre tête. Mais parfois, quand nous sommes seuls, c’est aussi à haute voix qu’on discute. Généralement, on croit qu’on est tout seul à le faire… Mais non ! C’est une pratique beaucoup plus courante qu’il n’y paraît. "Quand j’en parle autour de moi, les gens sont d’abord un peu gênés… Puis ils finissent par avouer à demi-mot, qu’ils le font aussi” explique le Dr Caroline. En fait, se parler à soi-même a de multiples vertus :

Cela permet de prendre conscience de ses pensées , de les organiser, de mettre de l’ordre dans ses idées.

, de les organiser, de mettre de l’ordre dans ses idées. Cela permet d’analyser les choses de façon plus rapide et plus efficace.

S’encourager avec des phrases positives et motivantes nous donne la pêche et de l’optimisme (avant un entretien important ou durant un match de tennis par exemple).

nous donne la pêche et de l’optimisme (avant un entretien important ou durant un match de tennis par exemple). Activer sa mémoire en répétant des tâches à faire ou une liste de courses, cela augmente la concentration.

à faire ou une liste de courses, cela augmente la concentration. Cela permet de passer plus rapidement à autre chose et donc, cela aide à gérer ses angoisses et diminuer le stress.