"Je mange mes crottes de nez... C'est grave docteur ?"

C'est une pratique considérée comme ragoûtante et malpolie ; celle de manger ses crottes de nez. On en parle dans la consultation du jour du Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

On estime qu'une personne sur 70 mange ses crottes de nez. Cette pratique qui peut sembler repoussante et malpolie est appelée la mucophagie dans le jargon médical. Un mucophage signifie donc littéralement une personne qui mange du mucus nasal.

Les fonctions du nez

Le nez a un rôle de filtre ; la cavité nasale est constituée de petits poils à la base desquels est fabriqué le mucus. Il s'agit d'un mélange d'eau et d'enzymes aux propriétés antivirales et antibactériennes. Le nez va donc aussi bien humidifier l'air, que le réchauffer pour permettre une meilleure assimilation de l'air et donc une meilleure respiration. Mais le nez permet aussi de filtrer l'air antiviral, antibactérien et anti allergène et dépolluant. Raison pour laquelle il vaut toujours mieux respirer par le nez et expirer par la bouche afin de bénéficier pleinement de cet organe proéminent.

Maintenant que nous avons compris le rôle du nez, on peut comprendre aisément que la composition de nos "bibiches" et autre "Mickey" est le résultat de ce processus. Nos crottes de nez sont donc composées d'un mélange de protéines, de mucus, de cellules mortes, d'allergènes, de polluants, et de particules fines - dépendantes de l'endroit où l'on vit.