"J'ai tout le temps faim !" : que faire pour remédier à la sensation constante de faim ?

"J'ai faim tout le temps !", certaines personnes ont parfois l'impression d'être affamées à longueur de journée alors qu'elle mange tout à fait normalement lors des repas. Cette sensation constante de faim peut être difficile à gérer au quotidien. Ce pourquoi, le Dr Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme" a décide de vous donner des solutions pour y remédier !

Dans le jargon médical, on appelle ça la polyphagie. Il s'agit d'un symptôme caractérisé par une faim excessive avec l'absence de sensation de satiété. Pour remédier à cette sensation constante de faim, il faut trouver la cause sous-jacente. Et comme nous l'explique le Dr Charlotte, celles-ci sont multiples.

Les causes de la polyphagie

Les changements hormonaux

La dopamine

Lorsque la dopamine (hormone du bien-être) est perturbée, cela peut engendrer une envie irrésistible de manger. Et cette hormone est liée à l'insuline, produite quand on mange beaucoup de sucres. Si on mange trop de sucre le matin, ou de manière générale, on va provoquer une hyperglycémie qui va être mangée par notre insuline (taux de sucre dans le sang) et va engendrer à son tour une hypoglycémie donc vous aurez faim. Résultat : il vaut mieux modifier votre alimentation et manger des aliments plus protéinés et plus de fibres. Car ce n'est un secret pour personne : le sucre appelle le sucre !

La sérotonine

Quand on manque de sérotonine (neurotransmetteur), on peut avoir des pulsions qui donnent une envie irrésistible de manger. Mieux vaut ne pas sauter de repas, ne pas arrêter les féculents, éviter les sucres rapides ou encore faire de l'exercice et manger lentement. Histoire que notre cerveau ait le temps de réalisé qu'on a donné des aliments en suffisance à notre corps.

La leptine

La graisse produit la leptine qui influence notre envie de manger. En effet, la leptine coupe l’appétit, elle est fabriquée par le tissu adipeux. Donc normalement plus on a de gras, moins on ressent la faim. Mais chez les personnes obèses et/ou insulinoresistantes, il y a une certaine résistance à la leptine. Ça peut cependant se régler avec des fibres. Plus vous mangez des fibres, plus vous redonnez de la sensibilité à la leptine.