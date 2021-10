J’ai la crève, dois-je forcément faire un test PCR ?

Depuis quelques jours vous toussez, avez de la fièvre et vous vous sentez légèrement fatigué ? Ces symptômes, souvent bénins, peuvent aussi bien faire penser au Covid-19 qu’à un rhume. Alors comment savoir ? Faut-il automatiquement faire un test PCR pour être sûr qu’il ne s’agisse pas du Coronavirus ? Le point avec Dr Charlotte , médecin généraliste et référente dans l’émission "La Grande Forme."

Les personnes vaccinées peuvent également demander un test antigénique rapide. Et si vous êtes très sensible de la cloison nasale par exemple, vous pouvez opter pour un test antigénique "antérieur" – c’est-à-dire, juste dans la narine antérieure – ou juste un test salivaire. Mais attention : ces recommandations sont basées ne sont pas obligatoires. Vous ne risquez donc pas de vous retrouver en prison si vous avez le nez qui coule et que vous n’avez pas fait de test antigénique et/ou PCR. "On invite chaque citoyen à se rendre responsable, se conscientiser." explique le Dr Charlotte. Pour le moment, les médecins sont submergés, notamment à cause de la reprise scolaire. Les gens diminuent leurs gestes barrières et donc, il y a une augmentation du rhinovirus.

