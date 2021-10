Chaque jour de la semaine de 13h à 14h30, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé ! Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Chaque vendredi, on accueille Caroline Depuydt, psychiatre, en studio. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances.

La Grande Forme - J'ai flashé sur un.e collègue au boulot… Comment gérer cette lovestory ? -...

Au quotidien, une personne passe plus de temps avec ses collègues de boulot, qu’avec ses proches et ses amis. Et à force de partager des pauses-café, cela peut arriver de développer un petit crush pour votre collègue de bureau. Mais que faire quand ce lien étroit débouche sur une histoire d’amour plus sérieuse ? Le point avec Alexandra Hubin, sexologue et chroniqueuse pour l’émission "La Grande Forme."