Intoxication au monoxyde de carbone : un accident sur deux a lieu dans la salle de bain

Le monoxyde de carbone - CO2 - est un gaz toxique mortel qui ne se voit pas et ne sent rien. Il s'échappe lors de toute combustion et se diffuse rapidement dans l'environnement. L'intoxication au CO2 est souvent due au mauvais fonctionnement d'un appareil de chauffage associé à une aération insuffisante. Éléments d'information avec le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz invisible, incolore et inodore. Il est présent en très faible concentration dans l'atmosphère (<0,0001%). Mais ce gaz peut être dangereux puisqu'il est produit lors de la combustion à base de carbone ; charbon, gaz, bois, etc. Quand il n'y a pas assez d'oxygène à l'endroit où il est produit, il y a une production plus importante de monoxyde de carbone plutôt que de CO2. Si vous faites brûler du charbon de bois à l'extérieur, il y a assez d'oxygène donc la combustion produira du CO2 qui, lui, n'est pas toxique.

Le problème avec le CO, c'est qu'il se fixe beaucoup plus fort que l'oxygène à l'hémoglobine. L'hémoglobine est une protéine de sang qui fixe l'oxygène et le transporte à travers notre corps. Or, le CO va, lui, prendre la place de l'oxygène et produire ainsi de la carboxyhémoglobine. Résultat : l'oxygène n'est plus transporté, la cellule va s'asphyxier et mourir.

"Depuis 1995, le Centre antipoison est chargé de référencer les accidents qui surviennent à cause du monoxyde de carbone ; c'est très fréquent ; il y a entre 800 et 900 accidents et on parle de 20 morts chaque année en Belgique. Et ça arrive à des endroits insoupçonnés ; la cheminée, le chauffage à gaz dans la salle de bain, etc. La période qui engendre le plus d'accidents est celle de novembre à avril, lorsqu'on chauffe pendant l'hiver" explique le Dr Charlotte.

Symptômes d'une intoxication au CO