Inflammation de la gencive : un manque d'hygiène

Il est important de prendre soin de ses dents, mais pas seulement. Il est indispensable de faire également attention nos gencives. L’équipe de "La Grande Forme" a contacté la dentiste, Florence Vande Winkel pour nous expliquer.

Quand on parle de la gencive, c’est bien de la partie rose qui soutient les dents dont on parle. On y trouve tout le réseau de vaisseaux des dents d’où sa couleur rosée. La gencive a un rôle de protection et de stabilisation des dents.

La gingivite est une inflammation de la mâchoire. La première cause est un manque d’hygiène buccale. Il y a d’autres facteurs comme le fait d’être fumeur, les femmes enceintes, une carence en vitamines C ou encore le stress. Une personne atteinte de gingivite va avoir la gencive très rouge, gonflée et douloureuse. Dès qu’on touche à celle-ci, elle se met à saigner.

Avec une hygiène buccale adéquate, la gingivite est tout à fait réversible si on la soigne rapidement. Par contre, si on la laisse s’installer cela peut être plus problématique.