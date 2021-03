Impétigo : comment reconnaître cette infection de la peau très fréquente chez les enfants ?

L'impétigo est une infection de la peau, très fréquente chez les enfants. Elle est provoquée par un streptocoque ou un staphylocoque. Comment reconnaître cette infection et surtout, comment la traiter ? Analyse dans la consultation du Docteur Charlotte, médecin référent dans l'émission "La Grande Forme".

L'impétigo est une infection bactérienne de la peau provoquée par deux bactéries - soit par un staphylocoque, soit un streptocoque - lorsque notre peau est irritée ou inflammée et ne remplit plus sont rôle de barrière cutanée. C'est donc souvent de l'auto contamination ; la bactérie en profite et passe sous la peau. C'est plus fréquent chez les enfants, surtout de 2 à 5 ans mais les adultes peuvent également être touchés par cette infection dans des cas plus rares. Cela affecte surtout le visage et les fesses chez l'enfant mais ça peut toucher toutes les zones du corps, notamment aux endroits où une plaie n'a pas été désinfectée, excepté les plantes des pieds et les paumes des mains.

Deux types d'impétigo

L'impétigo croûteux : il s'agit de la forme la plus fréquente. Apparition de petites vésicules et ces petites lésions vont éclater, suinter et enfin se dessécher pour former une croûte jaunâtre d'où le nom donné à ce type d'impétigo.

L'impétigo bulleux : relativement moins fréquent, il atteint plutôt les nouveau-nés. Dans ce cas, la lésion est une bulle de 1 à 2cm qui renferme de l'infection.

L'impétigo est une maladie très contagieuse qui se transmet au contact de l'autre ou encore par le linge.