Il faut limiter son exposition à la pollution acoustique

C’est la semaine de la mobilité et on en profite pour aborder les impacts de la pollution. C’est même plus précisément de la pollution sonore dont va nous parler Virginie Hesse, la raconteuse de nature de "La Grande Forme".

Les effets néfastes du bruit sont moins connus que la pollution atmosphérique. Et pourtant ils sont tout aussi mauvais. Le bruit, c’est la deuxième cause de mortalité environnementale après la pollution de l’air. La principale source de cette pollution acoustique est la circulation routière. Cette pollution sonore est surtout présente en ville. On y retrouve une multitude de bruits, les transports, les églises, les poubelles,… Et le cumul de tous ces bruits va créer un brouhaha continu auquel on est exposé en permanence. Cette exposition continuelle au bruit peut avoir des effets néfastes sur la santé. Notamment des troubles du sommeil, des déficiences cardiaques, de la fatigue, du stress