Hors du lit les complexes !

Alexandra Hubin, la chroniqueuse psycho-sexo de "La Grande Forme" nous donne des bons conseils pour essayer d’évacuer nos complexes en dehors de la chambre à coucher.

Le complexe du corps est vraiment un sujet de plus en plus présent dans la société d’aujourd’hui. Les femmes ne sont d’ailleurs pas les seules à avoir des complexes. Cela concerne aussi les hommes. Les photos photoshoppées dans les magazines et les filtres sur les réseaux sociaux comme Instagram n’aident en rien dans l’augmentation de ce sentiment. Tout le monde sait que c’est trafiqué mais malgré tout cela va nous influencer. Cela abîme notre estime de nous et de notre corps en finissant par multiplier nos complexes.

Au lit, c’est la situation la plus compliquée pour gérer ses complexes. On est à nu et on a envie de se sentir libre. Pourtant, on est bouffé par notre corps et ses défauts. C’est ce contraste qui augmente le malaise.