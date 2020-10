Horloge biologique : Une pression inutile sur les couples

L’horloge biologique est présente en chacun d’entre nous. Elle nous envoie des petits messages pour nous souligner que le temps avance. L’équipe de "La Grande Forme" a invité Marie Geonet, Docteur en psychologie, psychothérapeute et sexologue pour en parler.

On va parler ici de l’horloge biologique de la fertilité. Elle est présente chez les hommes et chez les femmes. Mais, elles fonctionnent de façon un peu différente dans chacun des deux sexes. Les femmes, au fur et à mesure de l’âge, vont voir leur chance de tomber enceinte diminuer jusqu’à se terminer tout à fait à la ménopause. Elles vont donc être plus attentives au temps qui passe. Les hommes eux ont la possibilité de se reproduire toute leur vie, même si les spermatozoïdes deviennent de moins en moins performants. Ils seront souvent moins sensibles à leur propre horloge biologique.

Pour les femmes qui ont envie d’une vie de famille et qui ne l’ont pas encore fait, vers l’âge de 35 ans, elles commencent à ressentir une certaine pression, un sentiment d’urgence, voire de l’anxiété à l’idée de l’avancée de la vie. C’est leur horloge biologique qui est en action et qui les travaillent.

On se met souvent une pression individuelle qui est appuyée par une pression sociale.