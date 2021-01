Hémorroïdes : comment les soulager et les soigner ?

Hémorroïdes : un terme qui provoque souvent un sourire gêné et pourtant, il est important de savoir que faire le jour où ça nous arrive. Ça tombe bien, le Docteur Charlotte, médecin-référent de "La Grande Forme", vous en parle dans sa consultation du jour.

Les hémorroïdes :

Cela concerne autant les femmes que les hommes et c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Il s'agit des vaisseaux au niveau de l'anus qui peuvent faire l'objet de symptômes gênants ou douloureux, dus notamment à une dilatation des veines de la zone anale (anus et rectum), et/ou à une inflammation des veines hémorroïdales, situées sur le bord de l'anus. On peut notamment comparer ça aux varices sur les jambes.

Cause :

Comme l'explique le Dr Charlotte, cela est dû à une "surpression dans l'abdomen. Cette élévation de la pression intervient par exemple en cas de diarrhée, de constipation, d'obésité, de sédentarité ou encore pendant la grossesse."

Symptômes :

Les hémorroïdes donnent une sensation de pression, de chatouillement, et peuvent être douloureux et engendrer un saignement lorsque vous déféquez. Si cela arrive, il est important de souligner que "le sang doit être rouge car si le sang est noir, cela vient de plus haut et c'est dont peut être dû à tout autre chose alors autant consulter votre médecin-traitant" souligne notre médecin référent.

Traitement :

Il faut environ deux semaines pour qu'ils disparaissent : "C'est simple : les hémorroïdes disparaissent lorsqu'on enlève la cause : ils reprennent donc leur place quand on a accouché ou quand la constipation est finie, etc. Si ça reste plus longtemps et si le sang s'accumule dans les veines concernées, cela peut engendrer un caillot, c'est très douloureux et ça nécessite une incision."